76-летний петербуржец попал в финал конкурса разработчиков

Петербуржец Евгений Полищук вышел в финал конкурса «Цифровой прорыв».

Обычно среди программистов можно встретить молодых людей от 20 до 30 лет. Но 76-летний Евгений Полищук вовсе не считает себя старым для подобного рода занятий: у него дома стоит «прокачанный» компьютер.

Оказалось, что программист уже больше 50 лет работает в этой сфере. Молодой Полищук пришел работать в институт цитологии, в те времена научные центры постепенно оснащались электронно-вычислительными машинами. Начинающему программисту пришлось написать собственную программу, чтобы научиться работать с ЭВМ.

В какой-то момент своей жизни, Полищуку пришлось переехать на черноморское побережье, где занялся базой умерших.

Почти 10 лет назад Полищук вернулся на родину в Петербург и начал уделять больше внимания программированию. Спустя некоторое количество времени он попал на хакатон программистов, где его команда смогла пробиться в финал российского хакатона в Казани, который состоится летом 2019 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербургу по-прежнему не хватает программистов.