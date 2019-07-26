Ленобласть лидирует по платежам за аренду леса

Ленобласть уже много лет является лидером по платежам за аренду леса в Северо-Западном округе.

Общая сумма арендных платежей в год составляет 2,5 млрд рублей, учитывая то, что в Ленобласти относительно небольшая площадь лесов. В годовую сумму, в том числе, входят федеральный бюджет — 2,2 млрд и областной бюджет — 300 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Отметим, что недополученная прибыль снизилась на 19%. Данный показатель был достигнут с помощью повышенного контроля над арендаторами и предпринятым мерам по расторжению договоров с неэффективными арендаторами. Также сокращению суммы способствует работа со службой судебных приставов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург стал лидером по количеству обращений в ЦИК. Центризбирком РФ получил 347 обращений в ходе избирательной компании. Большая часть из них поступила из Петербурга. Напомним, в шестнадцати регионах России в единый день голосования 8 сентября пройдут выборы.