Автосервис Hard Rock на Чайковского закрыли на два месяца

Жители дома страдали от одышки и бессонницы из-за работ над автомобилями.

Суд Санкт-Петербурга разобрался с автосервисом на улице Чайковского, от которого страдали жители ближайших домов. К ответственности привлекли компанию “Лаборатория блеска”, но ответчик не пришел на заседание суда.

Автосервис с автомойкой Hard Rock появился в гараже на первом этаже дома 38/9 в ноябре, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 26 июля. Никаких устройств для отвода выхлопных газов не было установлено, потолок не был герметичным. В суде выступил житель дома, он рассказал, что шум, вибрация и запахи мешают всем: лично у него развилась одышка, бессонница и першит в горле.

Даже после обращения жителей в Роспотребнадзор, автомойка продолжала работать. Суд постановил закрыть ее на 60 суток.

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