Казаков прогнали из Дома Белинского на Большой Монетной

Ставка атамана осталась в здании даже после разрыва договора аренды с властями Петербурга.

Ставка казачьего атамана покидает Дом Белинского на Большой Монетной улице Санкт-Петербурга. Власти Петербурга выселили “Союз казачьих формирований” из помещения, которые они уже не имели права занимать.

Помещение площадью в 60 м2 действительно сдавали организации, но власти Петербурга расторгли договор, сообщили в ККИ 25 июля. “Союз” якобы перестал существовать как юридическое лицо 8 лет назад. Ставка атамана тем не менее решила остаться в доме без заключения нового контракта. Пользователи не обращали внимание на требования освободить помещение, но когда сотрудники ККИ наконец приехали, то протестовать против выселения не стали.

Главное управление “Союза” было создано еще в 1994 году. Верховным атаманом СКФ РФ является генерал-полковник Александр Демин.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге закрыли незаконную мечеть.