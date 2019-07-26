«Петербургский дневник» был обнаружен в макулатуре

За распространением и доставкой газет никто не следит, из-за до выпуски не доходят до читателей. Фото: pixabay.com

За распространением и доставкой газет никто не следит, из-за до выпуски не доходят до читателей. Фото: pixabay.com

В пункте приема макулатуры было обнаружены большое число экземпляров газеты «Петербургский дневник» — официального издания правительства Санкт-Петербурга, о чем свидетельствуют фотографии попавшие в сеть.

Сотрудники пункта приема говорят, что газеты «приносят пачками». В комитете по печати утверждают, что им о нарушениях ничего неизвестно. Алексей Дементьев, гендиректор «Агенства Бизнес Новостей», выставил в соцсети фото высокой стопки газет на палете. На снимке также можно увидеть газету «Петербургский дневник».

Дементьев также заявил о своем подозрении, что за распространением и доставкой газет никто не следит, из-за до выпуски не доходят до читателей. В связи с чем, городской бюджет расходуется зря.

Очередное подтверждение, что правительственное издание сдают на макулатуру, пришло из Общественной палаты Санкт-Петербурга, которая в начале июля настоящего года проводила акцию посвященную экологии. В рамках проведения акции также собирали макулатуру, среди которой были в основном газеты «Петербургский дневник» и «Санкт-Петербургские ведомости».

Один из представителей общественной палаты заявил, что газеты действительно были сданы на переработку, но «не пачками», сообщает «Мойка78».

Ранее Gazeta.SPb писала о масштабной экологической акции в Санкт-Петербурге.