ФБР рассекретило дело торговцев человеческими органами: сотни мешков с трупами и ведра гениталий

ФБР рассекретило дело торговцев человеческими органами: сотни мешков с трупами и ведра гениталий
Было найдено 1755 частей человеческих тел. Фото: Pixabay

В ходе расследования агенты ФБР добрались до центра донорства, где нашли сшитый «по-франкенштейновски» труп, ведра с головами и замороженные мужские гениталии.

Расследование по делу началось федеральными властями ещё в 2013 году. Теневые «торговцы органами» продавали пожертвованные тела через Аризонский коммерческий цент биологических ресурсов, пишет издание AmericanRU.com.

Организация была закрыта после рейда агентов ФБР уже в 2014 году, слова свидетелей долгое время не оглашались.

Агент ФБР Марк Квинар под присягой рассказал, что видел там ведра с частями человеческих тел и холодильник с замороженными мужскими гениталиями. Он признался, что на стене было повешено сшитое тело: голова женщины и мужской торс.

По данным Reuters, всего было найдено 1755 частей тел, запакованных в 142 мешка общим весом в 10 тонн.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржца подозревают в убийстве жены и падчерицы в Мюнхене.

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