В Петербурге пятница стала самым жарким днем июля

Сегодня, 26 июля, температура в городе показала рекордную отметку.

Жара достигла 28,2 градуса Цельсия после 13:00. Скорость ветра в Северной столице составляет 2-6 метров в секунду, влажность – 47%.

Повышение отметки термометра прокомментировал Михаила Леуса, ведущий специалист центра «Фобос», фразой: «Прогрев продолжается, Даешь 30!» Леуса также рассказывает, что причиной жаркой температуры является гребень антициклона, который усилил сегодня свои позиции. В связи с этим над городом нет облаков.

Температурный режим продержится и в субботу, 27 июля, сообщает прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС». На следующий день температура снизится на 2 градуса. В понедельник в Петербурге снова польют дожди, температура упадет до 16 градусов.

Ранее Gazets.SPb писала, что погода Ленинградской области самая подходящая для купания.