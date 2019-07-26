Погибший боксер Дадашев перенес менингит в 18 лет

Врачи и тренер отговаривали петербуржца от продолжения спортивной карьеры.

Максим Дадашев, погибший в США после боя с Сабриэлем Матиасом, перенес менингит в возрасте 18 лет. Врачи настаивали на завершении спортивной карьеры, но боксер решил не останавливаться.

Друг боксера рассказал “Комсомольской правде”, что спортсмен провел много времени в реанимации — и даже тренер отговаривал его от продолжения занятий. При этом невролог Виктор Косс заявил, что едва ли именно перенесенный менингит сыграл свою роль в кончине боксера. При этом признал, что у смерти Дадашева должны быть предпосылки.

За свою профессиональную карьеру Дадашев провел 14 боев и победил в 13 из них. Последний и завершился трагедией: боксер умер в реанимации после отека мозга через 2 дня после боя.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Кадыров прокомментировал смерть Дадашева.