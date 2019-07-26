Петербуржцы гадали, что за неведомая штука проехала по городу

Вчера вечером в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» была опубликована фотография прицепа, на котором по улицам города везли нечто непонятное.

«Что это везут?» поинтересовался мнением подписчиков автор публикации. Объект представлял собой большую округлую емкость с приделанными к ней кругами. Петербуржцы принялись гадать, что бы это такое могло быть. Выдвигались версии, что это машина времени, арт-объект, гигантский самогонный аппарат или макет водородной бомбы. Чаще всего предмет называли «пепелацем» — так назывался фантастический летательный аппарат из фильма Георгия Данелии «Кин-Дза-Дза».

Наконец в комментарии пришел человек, знакомый с флотской жизнью, который объяснил, что это швартовый кранец — подкладка для смягчения ударов между судами и причалом. В воскресенье она пригодится на праздновании Дня ВМФ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что электрички из Петербурга встали на жаре в пятницу вечером