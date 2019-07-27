Ленобласть ожидают дождливые, но жаркие дни

Жителям региона стоит быть готовыми к ливням и грозам.

Синоптики рассказали, чего стоит ожидать от погоды людям, проживающим в Ленинградской области. В субботу, рассказали они, воздух успеет прогреться до плюс 30 градусов тепла. Эта температура будет держаться не только сегодня, но также и в воскресенье. При этом неделя закончится не только теплой, но и ливнями с грозами в некоторых районах региона.

Сотрудники МЧС предупреждают, что сохраняется высокий класс пожароопасности – ленинградцев просят быть осторожнее и при отдыхе на природе обязательно тушить костры.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцев ждут жаркие выходные. При этом синоптики считают, что они могут стать последними настолько теплыми днями. В субботу в городе не ждут осадков, а вот в воскресенье, как и в Ленинградской области, могут пойти дожди, так что стоит задуматься о загаре прямо сейчас.