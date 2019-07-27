В Подмосковье легкомоторный самолет рухнул в реку, есть погибшие

Воздушное средство упало в реку практически сразу после взлета. Фото: ГУ МЧС России по Московской области/ТАСС

Воздушное средство упало в реку практически сразу после взлета. Фото: ГУ МЧС России по Московской области/ТАСС

Прокуратура начала проверку по факту гибели двух человек при крушении самолета в Серпухове.

27 июля легкомоторный самолет упал в реку Ока в окрестностях деревни Подмоклово, находящейся на территории городского округа Серпухов, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области. На борту самолет находились два человека, оба скончались в результате происшествия.

По словам источника в правоохранительных органах, воздушное средство упало в реку практически сразу после взлета. По одной из версий, возможной причиной крушения могли стать провода линии электропередач, за которые самолет зацепился.

По словам представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерины Коротковой, крушение потерпел самолет марки RAG-2895. Причины и обстоятельства крушения устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Средиземном море произошло крушение вертолета с россиянами. Вертолет Robinson R66 рухнул в Средиземное море у берегов Италии.