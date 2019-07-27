Утренний рейс в Барселону из Пулково отменили из-за забастовки испанских диспетчеров

27 июля в 5.10 утра из Пулково должен был вылететь рейс в Барселону, но его отменили из-за забастовки испанских авиадиспетчеров.

Сначала рейс VY 7893 Санкт-Петербург — Барселона компании Vueling airlines перенесли на час дня, а потом и вовсе отменили, пишет «Фонтанка.ру». Пассажирам сообщили, что у них есть возможность сдать билеты. Но вот осталось непонятно, что делать с забронированными отелями и запланированным отдыхом в Барселоне.

Рейс пришлось отменить из-за забастовки испанских авиадиспетчеров, которые протестуют против слишком сильной нагрузки в барселонском аэропорту Эль-Прат. В итоге они смогли добиться снижения нагрузки: несколько сотен рейсов отменили или задержали.

При этом, рейс той же авиакомпании смог вылететь днем из Пулково в Барселону, не повезло только утренним пассажирам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ночной рейс из Франкфурта не долетел до Петербурга. Самолет авиакомпании Lufthansa, выполнявший ночной рейс из Франкфурта-на-Майне в Петербург, вернулся в немецкий аэропорт через три часа после вылета.