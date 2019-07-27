На трассе в Ленобласти сгорел автомобиль

В субботу, 27 июля, на трассе А120 между Михайловским и Мгой сгорел автомобиль.

О сгоревшем автомобиле сообщают очевидцы 27 июля в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Автор публикации пишет, что автомобиль сгорел на участке трассы А120 между поселком Михайловский и Мгой в Кировском районе Ленинградской области.

На видео, которое автор прикрепил к сообщению, видно, что автомобиль выгорел практически дотла. На место приехали сотрудники пожарной безопасности. Сгоревший автомобиль стоит на обочине и не мешает проезду.

Видео: vk.com/spb_today

Данных о пострадавших нет. Причины происшествия не установлены.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на КАД перед въездом в Кронштадт сгорел пассажирский автобус. 27 июля, около 11 часов утра, на КАД, перед въездом в Кронштадт, загорелся автобус. Позже в ГУ МЧС сообщили, что пострадавших в пожаре нет. Транспортное средство выгорело полностью, добавили в ведомстве. Причина возгорания пока не известна.