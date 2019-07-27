На КАД перед въездом в Кронштадт сгорел пассажирский автобус

На внешней стороне КАД в районе дамбы полностью сгорел рейсовый автобус.

27 июля, около 11 часов утра, на КАД, перед въездом в Кронштадт, загорелся автобус. Об этом пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург » в социальной сети «ВКонтакте». На видеозаписи, которую выложили очевидцы, заметно, что пожар начался с задней части автобуса. Черный дым был виден издалека.

«На кольце перед въездом в Кронштадт в районе дамбы горит автобус», — сообщает автор публикации.

Позже в ГУ МЧС сообщили, что пострадавших в пожаре нет. Транспортное средство выгорело полностью, добавили в ведомстве. Причина возгорания пока не известна.

Пожар удалось ликвидировать за 22 минуты. В тушении участвовали 9 сотрудников и две пожарные машины.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Невский район заволокло дымом из-за пожара. Люди пишут, что Дальневосточный проспект заволокло дымом. Некоторые уверяют, что пожар, который и стал причиной появления черный пелены перед глазами, видно даже людям, находящимся недалеко от станции метро «Академическая».