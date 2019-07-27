В Выборге автоугонщик пришел в полицию с повинной

В Выборге автоугонщик пришел в полицию с повинной
По факту угона правоохранителями было возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com

Правоохранители продолжают поиски еще двоих человек, которые угнали автомобиль у своего знакомого.

В субботу, 27 июля, в отделение полиции пришел мужчина, который угнал минувшей ночью автомобиль на Офицерской улице в Выборге, и подписал явку с повинной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

27 июля в выборгское отделение полиции обратился владелец автомобиля «Тойота Виста» с заявлением об угоне транспортного средства. Инцидент произошел в ночь на 27 июля возле дома 7 по Офицерской улице в Выборге. Стало известно, что автомобиль угнали трое знакомых пострадавшего, после они попали в ДТП и скрылись.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).

Сейчас правоохранители разыскивают остальных угонщиков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что угонщик сменил Porsche на Jaguar почти за 3 млн. рублей.

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