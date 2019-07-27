В Ленобласти автоугонщик пришел в полицию с повинной

В субботу, 27 июля, в отделение полиции Выборгского района Ленинградской области обратился 20-летний гражданин.

Мужчина сообщил сотрудникам полиции о том, что трое его знакомых неправомерно завладели его автомобилем «Тойота Виста» 1991 года выпуска, после чего попали на нём в ДТП и с места аварии скрылись.

Автовладелец отметил, что машина была угнана от дома 7 по улице Офицерской, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).

Позже в полицию пришел 21-летний гражданин и полностью сознался в совершении данного преступления. Однако полиция продолжает поиски двух других злоумышленников, причастных к содеянному.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что вандалы закрасили галерею фресок в переулке Радищева в Петербурге.