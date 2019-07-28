Путин встретится с президентом Франции 19 августа

Путин встретится с президентом Франции 19 августа
Владимир Путин. Фото: wikimedia.org

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что встреча с главой Российской Федерации Владимиром Путиным состоится через несколько недель, 19 августа.

Отмечается, что встреча двух президентов будет проходить в одной из летних резиденций президентов Франции — резиденции форт Брегансон. В частности по причине того, что форт Брегансон оборудован так, что расположен к принятию иностранных лидеров и международных звонков.

По данным ТАСС, в Кремле заявление подтвердили. Кроме того, началась подготовка к предстоящей встрече. В пресс-службе Владимира Путина отметили, что его визит во Францию и встреча с Эммануэлем Макроном в оглашенные сроки на данный момент прорабатывается.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Владимир Путин встретился с родственниками погибших в Баренцевом море подводников.

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