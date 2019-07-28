Путин поможет семьям погибших подводников в Петербурге

Каждый из погибших представлен к наградам. Фото: kremlin.ru

Каждый из погибших представлен к наградам. Фото: kremlin.ru

Семьи 13 из 14 моряков приехали на встречу с президентом России.

Владимир Путин встретился с семьями подводников, погибших в Баренцевом море на глубоководном аппарате. Всего 13 семей приехали поговорить с президентом.

Президент, его коллеги и близкие подводников собрались на обед за большим квадратным столом 27 июля. Путин признал, что просмотрел отчеты Минобороны о сделанном для семей, но попросил родных погибших самим сказать, нужно ли им что-то еще. Вместе с Путиным гостей принял Министр обороны Сергей Шойгу.

При пожаре на аппарате “Лошарик” 1 июля погибли 14 моряков — позже их похоронили в Санкт-Петербурге рядом с мемориалом подлодке “Курск”. Каждый из погибших представлен к наградам.

Ранее Gazeta.SPb рассказала подробности пожара на “Лошарике”: эвакуация команды могла обернуться уголовным делом.