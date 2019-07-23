Эвакуация экипажа “Лошарика” могла обернуться уголовным делом

Пожар поначалу не был опасным, и команда боролась за подводный аппарат.

СМИ узнали подробности трагедии на подводном аппарате “Лошарик”. Экипаж мог покинуть станцию, но попытался спасти аппарат.

Пожар на аппарате поначалу не был опасным, сообщает газета “Коммерсантъ” 23 июля. “Руководство по борьбе за живучесть” предписывало команде оставаться на постах и бороться с огнем — за оставление поста предусмотрена уголовная ответственность.

Командир “Лошарика” при появлении дыма на аппарате приказал покинуть борт тем, кто не боролся за живучесть станции. Шесть человек эвакуировались, а 10 продолжали бороться с огнем. Все средства тушения были израсходованы, а запасы кислорода в дыхательных устройствах подошли к концу. Командир попросил у руководства разрешения эвакуироваться на носитель, но взорвалась аккумуляторная батарея, произведенная в Санкт-Петербурге.

Трагедия в Баренцевом море произошла 1 июля, погибли 14 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что экипаж “Лошарика” похоронили рядом с мемориалом подлодке “Курск” в Санкт-Петербурге.