Разрыв между богатыми и бедными сокращается

Разрыв между богатыми и бедными сокращается
Наиболее распространенной зарплатой называют 23,5 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Росстат говорит о подъеме средней зарплаты до 47 тысяч рублей.

Богатые люди получают зарплату в 13 раз выше, чем бедные. На госпредприятиях показатель снизился до 10 раз.

Ситуация якобы улучшилась: в 2000-ом году разрыв составлял 34 раза, сообщает “Российская газета” со ссылкой на эксперта РЭУ имени Плеханова 28 июля. Росстат сообщает, что число работников с зарплатой ниже прожиточного минимума уменьшилось в 7 раз — теперь их меньше 3%. Это связано с тем, что МРОТ уравнена с ПМ.

Кроме этого в России выросло промышленное производство, что привело к росту рабочих мест и повышению зарплат. На рынке наблюдают исторически минимальный показатель безработицы. Средняя зарплата, по данным Росстата, выросла до 47 тысяч рублей.

Многое здесь зависит от того, как считать и кого спрашивать. Согласно недавнему исследованию, наиболее распространенная зарплата в РФ составляет 23,5 тысячи рублей, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила.

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