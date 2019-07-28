Путин заявил, что ВМФ России даст отпор любому агрессору

Президент считает, что личные качества моряков дали России славу великой морской державы.

Владимир Путин в своей речи по случаю празднования Дня Военно-морского флота 28 июля в Петербурге заявил, что флот России успешно обеспечивает безопасность страны. Президент заявил, что Россия планирует создать уникальный флот, но, разумеется, не стал вдаваться в детали.

Путин подчеркнул, что флот России остановит любого агрессора, а личные качества моряков принесли России славу именно как морской державе.

В параде участвуют свыше 4 тысяч военнослужащих. В качестве гостя парад посетил, к примеру, командующий армией Ирана Хосейн Ханзади. Кроме этого, в Петербург пришли китайский “Си Ань” и индийский “Таркаш” — корабли принимают участие в параде наравне с российскими.

Ранее Gazeta.SPb показала в каком порядке корабли пройдут по акватории Невы.