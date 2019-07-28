Из реки Мойки достали труп мужчины с простреленной головой

В субботу, 27 июля, около семи часов вечера было найдено мертвое тело 51-летнего жителя Санкт-Петербурга.

Труп был обнаружен напротив дома 124 по набережной реки Мойки непосредственно в самой реке. Когда судмедэксперты достали из воды бездыханное тело и осмотрели, было зафиксировано, что у погибшего прострелена голова.

На данный момент тело отправлено в морг. Неизвестно, стало причиной смерти огнестрельное ранение или иные обстоятельства. Детали случившегося устанавливаются.

Личность погибшего удалось опознать. Им является 51-летний мужчина, проживавший в одном из домов по Фермскому шоссе в Санкт-Петербурге. По факту данного происшествия проводится проверка. Предположительно, смерть носит криминальный характер.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербурженка разбилась насмерть, потянувшись для спасения кота.