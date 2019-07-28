Милана Тюльпанова порадовала пенсионеров Петербурга благотворительной акцией

Милана Тюльпанова порадовала пенсионеров Петербурга благотворительной акцией
Пенсионеры отвечали радостью, удивлением и объятиями. Фото: Instagram

Милана Тюльпанова, бывшая супруга футболиста Александра Кержакова, дарила в День ВМФ пакеты с продуктами пенсионерам Санкт-Петербурга.

Как рассказала в Instagram Тюльпанова, она вместе с подругами устроила в городе благотворительную акцию. Девушки собрали пакеты с продуктами, после чего бесплатно раздавали из пожилым людям рядом со станциями метро, «взамен на их радостное удивление и объятия».

Продуктовые пакеты были наполнены маслом, хлебом, консервами, тортами и крупами. Вручала их «благотворительная команда» лично.

Как пишет Тюльпанова, это был волнительный опыт, но чем больше пакетов они вручали, тем было проще. Также написала, что надеется, что это не последняя ее социальная акция.

Ранее Gazet.SPb сообщала заявлении Тюльпановой после развода с футболистом.

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