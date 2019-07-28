На Дунайском случилось массовое ДТП

На Дунайском случилось массовое ДТП
В результате аварий оказались заблокированы для движения две полосы из трех. Фото: vk.com

В Санкт-Петербурге на Дунайском проспекте сегодня, 28 июля, произошло массовое ДТП. О столкновении сразу шести иномарок сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социально сети «ВКонтакте».

Как пишут пользователи, ДТП произошло около 6 часов вечера. Автомобиль Nissan врезался в ехавший впереди Volkswagen, а далее уже по цепочке врезались еще три машины до стоп-линии у светофора, на пересечении с Московским шоссе.

Далее произошло второе ДТП: по соседнему ряду ехал таксист, который увлекся рассмотрением сложившегося паровозика и врезался в стоящий впереди Volkswagen Touareg.

В результате аварий оказались заблокированы для движения две полосы из трех.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о госпитализации трех пострадавших в ДТП, которое произошло на федеральной трассе.

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