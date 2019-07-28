В Кудрово белый BMW сбил пешехода

Сегодня вечером, 28 июля, произошла дорожная авария с участием пешехода.

О случившемся сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург| Питер Онлайн | СПб». Автомобиль BMW сбил мужчину на пешеходном переходе напротив Мега Парка на Мурманском шоссе.

На место аварии уже прибыли сотрудники скорой помощи.

Сообщается, что мужчина был без сознания. Точные обстоятельства случившегося ДТП еще выясняются.

В комментариях под опубликованными фото пользователи обсуждали не аварию, а то, что автор назвал Кудрово «городом», что является правильным.

Ранее Gazeta.SPb писала о большом ДТП. В аварии задействованы 6 иномарок.