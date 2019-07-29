Сын Михаила Боярского опубликовал фото отца без шляпы

Сын Михаила Боярского опубликовал фото отца без шляпы
Михаил Боярский с сыном Сергеем. Фото: Instagram.com

Сергей Боярский, сын музыканта Михаила Боярского показал фотографию знаменитого отца без привычного головного убора.

В Сети появилось фото 69-летнего музыканта без шляпы — его привычного головного убора. Без этого аксессуара Боярского можно и не узнать, пишут СМИ. Хотя, было бы странно, если Михаил Сергеевич проходил бы все время на даче в шляпе, да еще и разгар лета.

«Батя на даче», — подписал снимок сын Боярского.

Только усы помогают распознать в постаревшем артисте бывшего Д’артаньяна. Если бы Боярский избавился и от них, то его бы совсем никто не узнал.

На даче любит собираться все семейство Боярского: его дети и внуки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Елизавета Боярская поделилась секретами красоты. Актриса раскрыла все тайны в своем Instagram-аккаунте. Боярская заявила, что ее профессия непростая – довольно часто ей приходится носить слой макияжа, который негативно сказывается на состоянии кожи.

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