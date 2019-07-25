Елизавета Боярская поделилась секретами красоты

Она рассказала, что ее кожа чувствительная и требует бережного ухода.

Актриса раскрыла все тайны в своем Instagram-аккаунте. Боярская заявила, что ее профессия непростая – довольно часто ей приходится носить слой макияжа, который негативно сказывается на состоянии кожи. Она посоветовала подписчицам хорошо ухаживать за нее и поддерживать естественные процессы обновления. В посте женщина прорекламировала дорогое средство, которое стоит как минимум 30 тысяч рублей. Многие подписчицы не поверили, что Боярская советует покупку искренне.

«В повседневной жизни я минимально пользуюсь косметикой и отдаю предпочтение уходовым средствам, ведь именно они помогают мне поддерживать кожу в хорошем состоянии»,

— написала она.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Елизавета Боярская впервые показала своего младшего сына. Младшему сыну актрисы 5 мая исполнилось пять месяцев. Однако, полностью показывать малыша актриса не стала, а опубликовала только ручку ребенка.