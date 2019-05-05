Елизавета Боярская впервые показала своего младшего сына

Второй ребенок родился в декабре прошлого года. Фото: https://www.instagram.com/lizavetabo/

Второй ребенок родился в декабре прошлого года. Фото: https://www.instagram.com/lizavetabo/

Фотографию актриса разместила на своей странице в Instagram.

Младшему сыну актрисы исполнилось пять месяцев. Пост в Instagram Елизавета Боярская подписала словами “истинная любовь” на английском языке.

Младшему сыну актрисы 5 мая исполнилось пять месяцев. Однако, полностью показывать малыша актриса не стала, а опубликовала только ручку ребенка.

“True love (истинная любовь). 5 months”, — подписала Боярская под фотографией.

Подписчики стали активно комментировать публикацию и поздравлять актрису. Также подписчики пожелали актрисе и ее супругу всяческих благ.

Напомним, что второй ребенок в семье Елизаветы Боярской и Максима Матвеева родился в декабре прошлого года. Старшему же сыну звёздных родителей исполнилось 7 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Елизавета Боярская спустилась в петербургское метро и удивила фанатов своей естественной красотой.