Росконтроль выбрал лучшую зубную пасту

Как удалось выяснить специалистам, цена не всегда говорит о качестве.

Об этом стало известно сегодня, 29 июля. Исследование проводил экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль», передает Lenta.ru. Специалисты выбирали лучшую пасту среди следующих брендов: «Новый жемчуг», «Пародонтол», Biomed, Splat Professional, Blend-a-med, President и «Лесной бальзам». Чтобы оценить их, они отправились в магазины и купили по образцу.

Больше всего экспертам понравилась паста «Лесной бальзам» – им понравились ее очищающие и отбеливающие свойства.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Росконтроль» назвал лучшую марку «Дарницкого» хлеба.