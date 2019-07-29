Росконтроль выбрал лучшую зубную пасту

Росконтроль выбрал лучшую зубную пасту
Фото: Pixabay

Как удалось выяснить специалистам, цена не всегда говорит о качестве.

Об этом стало известно сегодня, 29 июля. Исследование проводил экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль», передает Lenta.ru. Специалисты выбирали лучшую пасту среди следующих брендов: «Новый жемчуг», «Пародонтол», Biomed, Splat Professional, Blend-a-med, President и «Лесной бальзам». Чтобы оценить их, они отправились в магазины и купили по образцу.

Больше всего экспертам понравилась паста «Лесной бальзам» – им понравились ее очищающие и отбеливающие свойства.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Росконтроль» назвал лучшую марку «Дарницкого» хлеба.

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