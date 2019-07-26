«Росконтроль» назвал лучшую марку «Дарницкого» хлеба

По итогам исследования лидером стал хлеб марки «То, что надо!». А у хлеба марки «Каждый день» зафиксирована наименьшая цена. Фото: pixabay.com

По итогам исследования лидером стал хлеб марки «То, что надо!». А у хлеба марки «Каждый день» зафиксирована наименьшая цена. Фото: pixabay.com

«Росконтроль» провел исследование, в котором участвовали марки ржано-пшеничного хлеба «Дарницкого». Эксперты проверили продукцию таких марок, как «То, что надо!», «Каждый день», «Черемушки», «Щелково хлеб», а также «Волжский пекарь».

По результатам исследования эксперты выяснили, что вкус всех перечисленных марок не отличается от положенного «Дарницкого» хлеба. Однако не все образцы были изготовлены согласно нормам данного хлеба. Продукт бренда «Волжский пекарь» имел слишком мягкий мякиш, вместе с тем хлеб отвечал ГОСТу другого сорта, в связи с чем нарушение не считается грубым.

Все образцы безопасны для употребления. В хлебе отсутствуют пестициды, отмечает «Росконтроль».

По итогам исследования лидером стал хлеб марки «То, что надо!». А у хлеба марки «Каждый день» зафиксирована наименьшая цена.

Ранее Gazeta.SPb сообщала об обнаружении в хлебе вещества, которое может поспособствовать развитию диабета.