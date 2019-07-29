Вход на станцию «Комендантский проспект» ограничат на два месяца

По будням вход в вестибюль подземки будет ограничен с 7:50 до 9:30. Фото: wikipedia.org

По будням вход в вестибюль подземки будет ограничен с 7:50 до 9:30. Фото: wikipedia.org

На станции метро «Комендантский проспект» начинаются работы по капитальному ремонту эскалатора.

Чуть больше двух месяцев по будням будет ограничен вход в вестибюль станции метро «Комендантский проспект». Работы по капитальному ремонту эскалатора на станции метро «Комендантский проспект» стартуют в четверг, 1 августа, сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.

Капремонт внесет ряд изменений в режим работы наземного вестибюля станции с 1 августа до 7 октября текущего года. По будням вход в вестибюль подземки будет ограничен с 7:50 до 9:30.

Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ и заранее выбирать удобный маршрут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что проект участка метро от “Улицы Дыбенко” до “Кудрово” обойдется в 11,5 млн. Проект продолжения “желтой” ветки метро от “Улицы Дыбенко” до “Кудрово” появится к 30 сентября 2020 года. Пока что единственной компанией, которая готова заняться документацией, стал “Институт Трансэкопроект”.