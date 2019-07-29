Жители Кингисеппа жалуются на дыма от горящей свалки

Пользователи в комментариях пишут, что это горит свалка возле местного рынка. Фото: скриншот из видео https://vk.com/kingisepp_kng

Пользователи в комментариях пишут, что это горит свалка возле местного рынка. Фото: скриншот из видео https://vk.com/kingisepp_kng

Жители жилого квартала в городе Кингисеппе в Ленинградской области тушат горящую свалку.

29 июля около половины одиннадцатого утра возле дома 35 на Крикковском шоссе произошел пожар, пишут очевидцы в группе «Кингисепп | KNG» в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи в комментариях пишут, что это горит свалка возле местного рынка. Позже в ГУ МЧС по Ленобласти подтвердили, что возле рынка горит строительный мусор. Площадь пожара устанавливается.

Жители города крайне возмущены данным происшествием, поскольку дым от пожара виден даже на окраинах города.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что незаконная свалка растет во Всеволожском районе. Во Всеволожском районе Ленобласти образовалась новая незаконная свалка. Горы мусора растут в поселке имени Свердлова в 700 метрах от перекрестка по дороге на Мяглово. Свалка, по данным общественников, занимается порядка 0,7 га. Активистами обнаружены отходы различных классов опасности, преимущественно строительный мусор.