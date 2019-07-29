Прокуратура заставила отремонтировать дороги в Адмиралтейском районе

Прокуратура заставила отремонтировать дороги в Адмиралтейском районе
Ремонт уже начат. Фото: http://procspb.ru

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга проверила состояние дорог регионального значения на территории надзора.

Выявлено, что на участках автомобильных дорог по улице Декабристов, набережной реки Фонтанки, Подъездного переулка и в некоторых других местах имеются разрушения покрытия, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Ответственным за состояние данных участков является компания СПб ГУДП «Центр». В адрес организации было внесено представление об устранении нарушений, которое сейчас находится на рассмотрении.

Принимается решение о возбуждении дела об административном правонаршуении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ. Организация уже приступила к ремонту дорожного покрытия.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что родители учеников гимназии в Пушкине направят жалобу о ремонте Путину.

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