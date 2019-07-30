Куда ушла вода из Лазурного озера

Куда ушла вода из Лазурного озера
Озеро Лазурное находится на 33 километре Мурманского шоссе. Фото: instagram ekaterina_shakina

Петербуржцы обсуждают в социальных сетях резкое обмеление Лазурного озера, которое находится во Всеволожском районе Ленобласти возле Мурманского шоссе.

Озеро всегда пользовалось любовью горожан за красоту и чистоту воды, на его берегах построены клуб для дайверов и база отдыха. В озеро можно было нырять с трамплина, поскольку это позволяла 18-метровая глубина, сообщает 5 канал. Однако весной этого года озеро резко обмелело и превратилось в овраг с лужами на дне.

Строго говоря, Лазурное озеро совсем не озеро, а песчаный карьер, который выкопали при строительстве Мурманского шоссе, на 33-м километре трассы. Со временем он заполнился чистой водой и стал прекрасным местом для отдыха. Сейчас рядом стали копать еще один карьер, и вода из Лазурного озера перетекла в него, по мнению ученых, по принципу сообщающихся сосудов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что найденого под Петербургом детеныша нерпы отпустили в Ладожское озеро

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