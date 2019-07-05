Найденого под Петербургом детеныша нерпы отпустили в Ладожское озеро

После прохождения процесса реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих детеныша нерпы выпустили в Ладожское озеро.

Центр находится в Репино на территории очистных сооружений петербургского водоканала. О событии рассказали представители ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Детенышу нерпы уже четыре месяца, он окреп и подрос с момента находки. Он был последним в этом сезоне животным, которым занимался Центр изучения морских млекопитающих. Его отпустили во Владимирской бухте Ладожского озера.

Детеныш был найден два месяца назад в городе Кировск Ленинградской области. Тогда у животного был обнаружен крючок в верхней губе. Без помощи он бы не выжил. Малыш вырос с 7 кг до 18 кг и был готов к самостоятельной жизни.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ставные сети в акватории Невской губы могут запретить.