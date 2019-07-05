Ставные сети в акватории Невской губы могут запретить

На совещании обсудили вопросы спасения рыбаков. Фото: pixabay.com
На совещании обсудили вопросы спасения рыбаков. Фото: pixabay.com

Безопасность судов у Большого порта Петербурга находится под вопросом.

Рыбный промысел в акватории морского порта беспокоит пограничников. Использование ставных сетей на Невской губе могут ограничить.

Сотрудники пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти провели совещание о мерах обеспечения законов о рыболовстве, сообщили Gazeta.SPb в ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти 5 июля. На встречу приехали представители СЗТУ Федерального агентства по рыболовству. Стороны обсудили безопасность судов, которые ходят по акватории Невской губы, и вопросы спасения рыбаков. В итоге на использование ставных орудий лова в акватории Большого порта решили ввести ограничения.

Изменения пока не приняли — поправки в Правила рыболовства прорабатываются, передают в ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ленобласти рассмотрят дело сумасшедшего, который убил рыбака.

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