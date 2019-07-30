Беглов похвалил воспитанников лагеря «Заря» за успехи в противопожарном практикуме

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил детский оздоровительный лагерь «Заря» во время проведения противопожарного практикума.

В понедельник, 29 июля, в лагере «Заря» прошел практикум по пожарной безопасности, имеющий плановый характер.

По словам главы Санкт-Петербурга, многие воспитанники умеют пользоваться огнетушителем, знают, как оказывать первую помощь, как взять узлы. Беглов подчеркнул, что воспитанники лагеря были хорошо подготовлены, что удалось подтвердить в результате практикума.

Помимо Беглова на противопожарном мероприятии присутствовали такие почетные гости, как вице-губернатор Владимир Кириллов, председатель комитета по образованию Петербурга Жанна Воробьева и гендиректор ГБОУ «Балтийский берег» Надежда Зубрилова.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов посетил конструкторское бюро «Малахит».