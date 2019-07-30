Суд признал претензии к маркировке «Буше» законными

Суд признал претензии к маркировке &#171;Буше&#187; законными
«Буше» привлекли к ответственности за маркировку продукции. Фото: vk.com

ООО «Буше» не удалось опротестовать в суде решение петербургского управления Роспотребнадзора, у которого были претензии к маркировке продукции хлебно-кондитерского проиводства.

Роспотребнадзор по итогам санитарно-эпидемиологического расследования в отношении компании «Буше» установил, что маркировка на ее продукции не соответствует требованиям п. 4.1 ст.4 Техрегламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки». Этот пункт описывает, что должно быть на упаковке, в частности, это наименование продукта, его состав, количество, дата изготовления, срок годности, условия хранения, сведения о производителе, ограничения по использованию, пищевая ценность и т.д. Ведомство привлекло ООО «Буше» к административной ответственности по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ, которая предусматривает для юрлиц штраф в размере 100-300 тыс. рублей.

Компания оспорила решение Роспотребнадзора в суде, однако суд первой инстанции встал на сторону ведомства. Позже законность решения подтвердил и апелляционный суд.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что сотрудник Роспотребнадзора отделался предупреждением за незаконную проверку

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