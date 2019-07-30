В Великобритании признан абсолютный температурный рекорд

В прошедший четверг, 25 июля, на территории Великобритании температура воздуха достигла 38,7 градусов по школе Цельсия.

Данная температура официально признана абсолютным температурным рекордом в Великобритании за всю историю погодных наблюдений. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили представители британской метеослужбы.

Отмечается, что температурный пик был зафиксирован на Востоке Англии на территории Ботанического сада Кембриджского университета.

Официальное признание рекорда не оглашалось несколько дней в связи с тем, что специалисты проводили детальный анализ и контролировали погодную ситуацию. Предварительная величина уже была обнародована в пятницу, 26 июля.

Предыдущий рекорд составлял 38,5 градусов и был зарегистрирован в августе 2003 года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что главный синоптик огласил прогноз на август в Петербурге.