В Великобритании признан абсолютный температурный рекорд

В Великобритании признан абсолютный температурный рекорд
Побит рекорд 2003 года. Фото: Pixabay

В прошедший четверг, 25 июля, на территории Великобритании температура воздуха достигла 38,7 градусов по школе Цельсия.

Данная температура официально признана абсолютным температурным рекордом в Великобритании за всю историю погодных наблюдений. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили представители британской метеослужбы.

Отмечается, что температурный пик был зафиксирован на Востоке Англии на территории Ботанического сада Кембриджского университета.

Официальное признание рекорда не оглашалось несколько дней в связи с тем, что специалисты проводили детальный анализ и контролировали погодную ситуацию. Предварительная величина уже была обнародована в пятницу, 26 июля.

Предыдущий рекорд составлял 38,5 градусов и был зарегистрирован в августе 2003 года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что главный синоптик огласил прогноз на август в Петербурге.

великобритания рекорд темпераутра
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Семь пассажиров автобуса пострадали от резкого торможения на Советском
За чертой бедности сейчас почти 21 млн россиян
Задержали главу угрозыска Приморья
Ученик 7 класса подозревается в автоугоне в Ленобласти
Раскрыто нападение на финансового директора петербургской фирмы
В Московском районе автоугонщика задержали в ходе погони
На недельный отпуск петербуржцы готовы потратить 26,2 тыс. рублей
В Великобритании признан абсолютный температурный рекорд