За разбой и смерть очевидца – 11 лет колонии строгого режима

За разбой и смерть очевидца – 11 лет колонии строгого режима
Суд приговорил разбойника к 11 годам. Фото: pixabay.com

Суд приговорил к 11 годам строгого режима разбойника, который отобрал в Понтонном сумку у мужчины, а потом ударил по голове очевидца преступления, от чего последний скончался.

Суд установил, что Шириев Эльнур Рафиг оглы в ноябре позапрошлого года во время обеденного перерыва на территории ГСК «Судостроитель» в поселке Понтонном напал на потерпевшего с предметом, похожим на пистолет. Он побил его и отобрал сумку с 30 тыс. рублей. У Шириева были неизвестные подельники, дело которых выделено в отдельное производство. Свидетелем разбоя стал мужчина, который попытался помешать преступнику, но после удара по голове скончался на месте, сообщает прокуратура Колпинского района.

Шириева суд признал виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подсудимому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петродворце разбойники похитили рюкзак мужчины, угрожая ножом

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За разбой и смерть очевидца – 11 лет колонии строгого режима