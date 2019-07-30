Ремонт начался сразу на трех улицах Петербурга

Ремонт начался сразу на трех улицах Петербурга
На проспекте Стачек в Кировском районе, на улицах Моисеенко в Центральном районе и Типанова в Московском районе будет введено ограничение движения. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге ведутся ремонтные работы на проспекте Стачек в Кировском районе, на улицах Моисеенко в Центральном районе и Типанова в Московском районе.

Ремонтом дорог занялись сотрудники АО «ПО «Возрождение». Будет отремонтирован участок дороги от площади Стачек до Кронштадтской, протяженность которого составит 4,5 км. Произведется выборочный ремонт проезжей части и тротуара.

Также работы пройдут на улице Моисеенко и на улице Типанова, стоимость которых выйдет около 126 млн рублей.

Как сообщает городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры, на обозначенных улицах Петербурга будет введено ограничение движения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о планируемом ремонте дорог в Адмиралтейском районе. На ремонте дорог настояла прокуратура района.

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