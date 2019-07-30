Для сделок с долями недвижимости отменен нотариат

Для сделок с долями недвижимости отменен нотариат
Теперь, если все собственники долей подпишут договор, заверение нотариуса не нужно. Фото: pixabay.com

С завтрашнего дня в РФ упрощается порядок совершения сделок с долями недвижимости. Теперь, если договор подпишут все долевые собственники, его нотариального заверения не потребуется.

Нотариальное заверение сделок с долями стало обязательным в 2016 году. До 31 июля 2019 года все сделки с недвижимостью подлежали заверению у нотариуса, теперь же договоры купли-продажи, дарения, наследования и ипотеки долей могут быть заключены в простой письменной форме, поскольку вступают в силу поправки в закон «О государcтвенной регистрации недвижимости», подписанные президентом РФ Владимиром Путиным 1 мая.

Часто дома, квартиры, гаражи и участки принадлежат на правах долевой собственности близким родственникам, которым не нужно подтверждать законность сделки друг с другом. Раньше эти люди были вынуждены платить 0,5% стоимости недвижимости за удостоверение договора у нотариуса.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге психически больная женщина несколько раз продавала свою квартиру и каждый раз сделка признавалась недействительной

ипотека недвижимость нотариусы сделка сделка купли-продажи
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
С начала года в России предотвратили 17 терактов
Хакерша в одиночку атаковала крупный банк в США
Псковские мужики украли 1,5 тонны рельсов с железной дороги
Владельцы TikTok занимаются разработкой собственного смартфона
Петербургская компания погасила задолженность в 92 млн рублей
Выпускники школ создали навигатор для вузов «Кампус.Пробки» в ...
Для сделок с долями недвижимости отменен нотариат
Ученые Петербурга почти научили компьютер проводить вычисления со скорость света