Ученые Петербурга почти научили компьютер проводить вычисления со скорость света

Ученые Санкт-Петербурга совместно с иностранными коллегами стали еще ближе к созданию квантового компьютера. Собрав новый фрагмент для данного устройства, ученые обнаружили рапана, хищного брюхоногого моллюска.

Чтобы понять, как произошло такое изобретение, исследователи решили вспомнить, с чего начиналось изобретение и работа компьютера. При разборе любого современного электронного устройства, внутри будут присутствовать транзисторы, которые являются передатчиками информации.

Как пишет «Мойка78», идея ученых состоит в том, чтобы заменить передатчики информации на что-либо более быстрое. Например, на фотоны, элементарные частицы света.

Как сообщает СПбГУ, именно фотоны на сегодняшний день считаются лучшими передатчиками информации в квантовых компьютерах. Однако транзисторы, которые сейчас используются, для работы с фотонами не подойдут, поэтому нужно изобрести что-то иное.

Для данных целей исследователи вырастили кристаллы диселенида молибдена. Толщина кристалла составила один атом.

Изобретенное устройство очень схоже с «трехцветным рапаном». Рапан — хищный моллюск, который обитает в морях Тихого и Индийского океанов.

В университете также заявили, что компьютеры, которые работают на фотонах, потенциально смогут проводить вычисления со скоростью света.

Ранее Gazeta.SPb сообщала об открытии нового факультета в СПбГУ.