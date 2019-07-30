Ученые Петербурга почти научили компьютер проводить вычисления со скорость света

Ученые Петербурга почти научили компьютер проводить вычисления со скорость света
Для квантового компьютера исследователи вырастили кристаллы диселенида молибдена. Толщина кристалла составила один атом. Фото: pixabay.com

Ученые Санкт-Петербурга совместно с иностранными коллегами стали еще ближе к созданию квантового компьютера. Собрав новый фрагмент для данного устройства, ученые обнаружили рапана, хищного брюхоногого моллюска.

Чтобы понять, как произошло такое изобретение, исследователи решили вспомнить, с чего начиналось изобретение и работа компьютера. При разборе любого современного электронного устройства, внутри будут присутствовать транзисторы, которые являются передатчиками информации.

Как пишет «Мойка78», идея ученых состоит в том, чтобы заменить передатчики информации на что-либо более быстрое. Например, на фотоны, элементарные частицы света.

Как сообщает СПбГУ, именно фотоны на сегодняшний день считаются лучшими передатчиками информации в квантовых компьютерах. Однако транзисторы, которые сейчас используются, для работы с фотонами не подойдут, поэтому нужно изобрести что-то иное.

Для данных целей исследователи вырастили кристаллы диселенида молибдена. Толщина кристалла составила один атом.

Изобретенное устройство очень схоже с «трехцветным рапаном». Рапан — хищный моллюск, который обитает в морях Тихого и Индийского океанов.

В университете также заявили, что компьютеры, которые работают на фотонах, потенциально смогут проводить вычисления со скоростью света.

Ранее Gazeta.SPb сообщала об открытии нового факультета в СПбГУ.

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Ученые Петербурга почти научили компьютер проводить вычисления со скорость света