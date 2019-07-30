В метро Петербурга повесили поручни из волос

Чтобы не молчать о проблеме домашнего насилия, которую многие люди не хотят признавать, все неравнодушные должны добиваться принятия соответствующего закона. Фото: Instagram

Чтобы не молчать о проблеме домашнего насилия, которую многие люди не хотят признавать, все неравнодушные должны добиваться принятия соответствующего закона. Фото: Instagram

Петербургский художник Макс Отто развесил в метрополитене Северной столицы поручни из кос, которые сплетены из женских волос. Перфоманс посвящен проблеме домашнего насилия.

Художник опубликовал фото в своем Instagram, где он совместно с лысыми девушками повязали на поручни одного из вагонов метро около десяти женских кос.

В посте к фотографии автор задается вопросом, как часто хватают женщин за волосы. Отто также пишет, что прибегать к насилию или нет, это всегда выбор человека.

Как пишет автор, чтобы не молчать о проблеме домашнего насилия, которую многие люди не хотят признавать, все неравнодушные должны добиваться принятия соответствующего закона.

Реакцией и действиями людей во время проведения акции автор обещает поделиться в ближайшее время.

Ранее Gazeta.SPb сообщала об акции, посвященной раздельному сбору мусора в Санкт-Петербурге.