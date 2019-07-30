Нидерланды отказались от данных по крушению боинга над Донбассом

Немецкий частный детектив Йозеф Реш заявил, что пытался донести до Нидерландов новые сведения по крушению Boeing MH17, которые не были учтены в заявлениях Совместной следственной группы в июне. После он получил отказ.

По словам детектива, отказ произошел из-за нежелания раскрытия доказательств перед СМИ. Он также указал, что хотел передачи материалов на публике, так как боится за свою жизнь после многочисленных угроз.

Как сообщают «РИА Новости», Реш на сайте свой фирмы Wifka опубликовал письмо в адрес ССГ и прокурора Нидерландии Фреда Вестербеке. Там он заявил, что намерен раскрыть аудиозаписи о движении в воздухе сделанные спецслужбами.

Среди сведений предоставляемых Решем, есть имя информатора, который получил взятку. Также он сообщил о готовности предъявить на рассмотрение документы, которые не упомянул ввиду личной безопасности.

Трагедия Boeing MH17 произошла в июле 2014 года над Донбассом.

В 2018 году Владимир Путин, президент РФ, заявлял, что Москва не верит данным следствия, так как она была не допущена к этой работе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о защите черного ящика малазийскими военными. Службы хотели защитить его от американцев и украинцев.