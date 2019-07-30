Трамп разберется в болезни Навального

Президента США спросили, знает ли он о возможном отравлении оппозиционера.

Дональд Трамп заявил, что намерен разобраться в возможном отравлении Алексея Навального. На вопрос о заболевании российского оппозиционера президент США заявил, что узнал об этом прошлой ночью и хочет выяснить больше информации, сообщает ABC News 30 июля.

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова заявила, что ее клиент мог быть отравлен. Сейчас Навальный сидит под арестом за повторное нарушение правил проведения публичной акции. В воскресенье его увезли в больницу с отеком лица — выяснилось, что у активиста контактный дерматит. Навальный провел в больнице один день и вернулся под стражу.

Западные СМИ называют Навального потенциальным соперником Путина. Разумеется, в связи с болезнью оппозиционера часто вспоминают об отравлении Сергея Скрипаля в Великобритании — Москва, напомним, отрицает все обвинения Лондона в отравлении бывшего спецагента.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Трамп считает антифашистов террористами.