Сигаретный дым помогает микробам сопротивляться антибиотикам

Британские ученые подвергли бактерии стафилококка дыму, чтобы оценить ущерб курения иммунной системе человека.

Сигаретный дым помогает бактериям стафилококка в организме человека бороться с антибиотиками. Бактерии вызывают такие заболевания, как сепсис и пневмония, а курение пациентов только осложняет лечение.

Бактериями стафилококка заражены от 30 до 60% населения Земли, сообщает Scientific Reports со ссылкой на исследование университета Бат (Великобритания). Сигаретный дым ускоряет мутации ДНК микробов, которые приводят к вариациям с повышенным сопротивлением к антибиотикам.

Британские ученые хотели показать вред дыма иммунной системе человека, но вместо этого выяснили, что он еще и усиливает иммунитет микробов. Они выразили надежду, что новое исследование побудит курильщиков оставить вредную привычку и предостережет население от употребления табака в целом.

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