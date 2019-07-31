Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю вооружения

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон намерен прийти к договоренности с Москвой в отношении контроля над вооружениями.

Данное заявление Дональд Трамп сделал в ходе интервью телеканалу C-Span. Он надеется на заключение «сделки между США и Россией, где у нас будет контроль над вооружениями».

Советник президента по национальной безопасности Джон Болтон отметил, что соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений заканчивается в 2021 году и скорее всего оно не будет продлеваться.

Также он подтвердил, что Вашингтон настроен на заключение нового соглашения в области контроля вооружения, которое касалось бы как Россию, так и Китай.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Дональд Трамп заявил, что разберется в болезни Алексея Навального.