Утром трамвай Петербурга встретился с Toyota

Белый автомобиль хотел проскочить перед трамваем, в результате чего произошло ДТП. Фото: vk.com

Белый автомобиль хотел проскочить перед трамваем, в результате чего произошло ДТП. Фото: vk.com

Сегодня, 31 июля, на пересечении Дмитровой и Будапештской улиц, трамвай No43 встретился с белым автомобилем Toyota.

О столкновении транспортов сразу сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социально сети «ВКонтакте».

К записи очевидцы произошедшего приложили фотографии, на которых видно, что белый автомобиль хотел проскочить перед трамваем, в результате чего произошло ДТП. По правилам ПДД водитель легкового автомобиля должен был уступить дорогу трамваю. Запись была опубликована в районе девяти часов утра.

Подробности аварии и состояние участников пока не известны.

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