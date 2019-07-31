Американка согласилась пройти генетический эксперимент

Американка согласилась пройти генетический эксперимент
Американка готова пойти на эксперимент даже учитывая тот факт, что врачи не дают гарантии на эффективность лечения. Фото: pixabay

34-летняя женщина, мать четырех детей, стала первой согласившейся на экспериментальный курс лечения в США. Эксперимент предусматривает изменение ее генов при помощи технологии «CRISPR».

Виктория Грей из американского штата Миссисипи страдает серповидноклеточной анемией, среди симптомов которой наблюдаются боли в животе такой силы, что иногда женщина не может поднять даже столовый предмет, пишет AmericaRU.com со ссылкой на The National Heart, Lung, and Blood Institute.

Американка готова пойти на эксперимент даже учитывая тот факт, что врачи не дают гарантии на эффективность лечения.

От серповидноклеточной анемии, которая подразумевает серповидное изменение эритроцитов, страдают около 100 тысяч человек на территории США.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что болезнь Альцгеймера смогут определять по анализу крови. Сейчас для диагностики требуется снимок мозга и спинно-мозговая жидкость, а это дорого и непрактично для регулярных проверок пациентов.

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Американка согласилась пройти генетический эксперимент